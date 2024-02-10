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В Измаиле Одесской области прогремели взрывы: сообщалось об атаке "Шахедов"

Измаил, Суббота 10 февраля 2024 01:27
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В Измаиле Одесской области прогремели взрывы: сообщалось об атаке "Шахедов" Иллюсьтративное фото: в Измаиле Одесской области прогремели взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Жители Измаила Одесской области слышали взрывы ночью 10 февраля. Мэр города Андрей Абрамченко сообщил об работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу мэра Измаила Андрея Абрамченко в социальной сети Facebook.

Абрамченко сообщил об угрозе БпЛА и работе ПВО.

"Угроза БПЛА. Работает ПВО. Сохраняйте информационную тишину. Помните, что нельзя снимать ПВО и отправлять видео в каналы или боты", - написал мэр.

По сообщениям Воздушных сил ВС Украины, беспилотники в Измаильском районе двигаются хаотично.

"Все БпЛА находятся в Измаильском районе, направление движения хаотично;
БпЛА в Акватории Черного моря двигаются в направлении других групп", - сообщили защитники.

В Одесской области воздушная тревога продолжается почти четыре часа.

В Измаиле Одесской области прогремели взрывы: сообщалось об атаке &quot;Шахедов&quot;Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атака россиян по Одесской области

Ранее мы писали, что жители Одессы слышали взрывы вечером 9 февраля. СМИ сообщали об работе ПВО.

К слову, из-за атаки россиян "Шахедами" по Одессе 8 февраля, повреждены многоэтажка и учебное заведение. До этого одесситы слышали взрывы.

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