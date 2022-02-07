Избрание меры пресечения нардепу Кузьминых отложили: названа новая дата

Заседание назначили на 9:45.

Сегодня подозреваемого в коррупции нардепа Кузьминых задержали правоохранители после того, как он проигнорировал вызов в следственные органы. В этот же день должно было состояться и судебное заседание по избранию нардепу меры пресечения. Ходатайство правоохранителей предусматривает арест с возможностью выхода под залог в 49 тысяч гривен.

Нардепа Кузьминых подозревают в вымогательстве и получении отката в размере 30% от суммы тендера на поставку медицинского оборудования в одну из больниц Житомирской области. Его разоблачили "с поличным", но сначала не задержали, а лишь вызвали повесткой в органы следствия.