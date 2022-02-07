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Обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних відклали: названа нова дата

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 18:12
Обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних відклали: названа нова дата Фото: Сергій Кузьміних, народний депутат (facebook.com/ze.zhytomyr67)
Автор: Дмитро Левицький

Вищий антикорупційний суд України не обрав сьогодні запобіжний захід народному депутату Сергію Кузьміних. Засідання у його справі перенесли на завтра, 8 лютого.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі ВАКС.

Засідання призначили на 9:45.

Сьогодні підозрюваного у корупції нардепа Кузьміних затримали правоохоронці після того, як він проігнорував виклик до слідчих органів. Цього ж дня мало відбутися і судове засідання з обрання нардепу запобіжного заходу. Клопотання правоохоронців передбачає арешт з можливістю виходу під заставу в 49 тисяч гривень.

Нардепа Кузьміних підозрюють у вимаганні та отриманні відкату в розмірі 30% від суми тендеру на постачання медичного обладнання в одну з лікарень Житомирської області. Його викрили "на гарячому", але спочатку не затримали, а лише викликали повісткою до органів слідства.

Нагадаємо, правоохоронці опублікували оперативне відео зі справи нардепа Кузьміних.

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