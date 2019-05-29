В избирательный кодекс подали еще почти 400 поправок, - комитет

Рабочая группа перед внеочередными выборами в Верховную раду добавила к проекту нового избирательного кодекса еще 384 поправки, которые должны усовершенствовать документ. Об этом заявил глава рабочей группы по вопросам подготовки нового избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ни принятая в первом чтении редакция кодекса, ни поданные 4 тысячи поправок не могли решить ряд проблем.

"К кодексу было подано 4 тысячи 307 поправок от 101 субъекта. Решением комитета была создана рабочая группа, которая провела 43 заседания. Рассмотрена каждая правка. Я отчитываюсь, что часть поправок рабочая группа рекомендовала утвердить. Мы увидели, что не урегулирован ряд моментов. Таким образом, еще наработали 384 правки", - заявил Черненко.

Нардеп отметил, что наработанные комитетом поправки должны улучшить документ.

"Это чисто технические правки, касающиеся практически всех разделов кодекса. Я бы просил, чтобы эти поправки были включены в таблицу ко второму чтению", - добавил он.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Раде принять проект нового избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР Андрей Парубий подчеркивал, что после решения комитета парламента по вопросам правовой политики новый избирательный кодекс будет безотлагательно вынесен на рассмотрение нардепов. Так, глава парламента призывал комитет собраться во вторник, 28 мая, для рассмотрения кодекса.

Подчеркнем, глава подкомитета комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович заявил о готовности избирательного кодекса к рассмотрению в сессионном зале парламента.