До виборчого кодексу додали ще майже 400 поправок, - комітет

Робоча група перед позачерговими виборами до Верховної ради додала до проекту нового виборчого кодексу ще 384 поправки, які мають удосконалити документ. Про це заявив голова робочої групи з питань підготовки нового виборчого кодексу, нардеп Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ані прийнята в першому читанні редакція кодексу, ані подані 4 тисячі поправок не могли вирішити низку проблем.

"До кодексу було подано 4 тисячі 307 поправок від 101 суб’єкта. Рішенням комітету була створена робоча група, яка провела 43 засідання. Розглянута кожна правка. Я звітую, що частину правок робоча група рекомендувала затвердити. Ми побачили, що не врегульована низка моментів. Таким чином, ще напрацювали 384 правки", - заявив Черненко.

Нардеп зазначив, що напрацьовані комітетом поправки мають покращити документ.

"Це суто технічні правки, які стосуються практично всіх розділів кодексу. Я би просив, щоб ці правки були включені у таблицю до другого читання", - додав він.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань правової політики і правосуддя рекомендував Раді прийняти проект нового виборчого кодексу в другому читанні перед позачерговими виборами ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Андрій Парубій підкреслював, що після рішення комітету парламенту з питань правової політики новий виборчий кодекс буде невідкладно винесено на розгляд нардепів. Так, глава парламенту закликав комітет зібратися у вівторок, 28 травня, для розгляду кодексу.

Підкреслимо, глава підкомітету комітету з питань правової політики і правосуддя Руслан Сидорович заявив про готовність виборчого кодексу до розгляду в сесійній залі парламенту.