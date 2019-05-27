Избирательный кодекс готов к рассмотрению в Раде

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новый избирательный кодекс реально проголосовать даже на этой пленарной неделе, заявил глава профильного комитета

В профильном комитете Верховной рады заявили о готовности избирательного кодекса к рассмотрению. Об этом заявил председатель подкомитета комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рабочая группа правового комитета парламента работала над поправками избирательного кодекса полтора года. После 40 заседаний в марте 2019 был представлен ​​финальный вариант кодекса.

"17 ноября 2017 года был проголосован избирательный кодекс в первом чтении. После этого была сформирована рабочая группа, в которую включились 30 народных депутатов из всех фракций. Избирательный кодекс готов. Здесь нет 4,5 тыс. поправок. Здесь есть целостный финальный текст", - заявил Сидорович.

Нардеп отметил, что при наличии политической воли новый избирательный кодекс реально проголосовать даже на этой пленарной неделе.

"Открытые списки могут быть приняты даже на этой неделе. Но для этого нужна воля сессионного зала и коалиции. Прошу выносить в сессионный зал и голосовать. Я имею право говорить о содержании этого документа. Он абсолютно полностью подготовлен включая переходные и заключительные положения, каким образом его запускать: для парламентских, местных выборов и для выборов президента", - добавил он.

По словам нардепа, депутатам не следует тратить время на обсуждение в зале парламента, чтобы не затянуть рассмотрение избирательного кодекса.

"Время для дискуссий в сессионном зале завершилось. Поэтому я просто прошу не говорить с трибуны о том, что вы за открытые списки, а разблокировать работу комитета. Принять этот кодекс. Прошу выносить в зал и голосовать", - добавил он.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий отметил, что народные депутаты смогут рассмотреть избирательный кодекс до 14 июля до внеочередных выборов Рады.

Как писало РБК-Украина ранее сегодня, по словам Парубия, парламент сможет начать рассмотрение избирательного кодекса на следующей пленарной неделе. Так, спикер поручил профильному комитету подготовить избирательный кодекс к рассмотрению в зале.