На избирательном участке в Одесской области произошла стрельба

Вчера на этом же участке в столкновениях пострадали 13 полицейских

В Одесской области возле избирательного участка в поселке Цебриково Великомихайловского района произошла стрельба. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

Сообщается, что мужчина возле избирательного участка выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По его словам, выстрел был непроизвольным и произошел, когда он хотел разрядить оружие. В результате происшествия никто не пострадал

"В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание "Думская", стрелявшим оказался помощник нардепа от партии "Батькивщина" Вадима Ивченко. Также сообщается, что после вчерашних событий в поселок ввели подразделения Национальной гвардии.

Напомним, накануне в Одесской области в столкновениях на избирательном участке в Цебриково пострадали 13 полицейских. По последним данным, за участие в беспорядках задержали четыре человека.