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На виборчій дільниці в Одеській області сталася стрілянина

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 12:03
Фото: до Цебрикового ввели Нацгвардію (dumskaya.net)
Фото: до Цебрикового ввели Нацгвардію (dumskaya.net)

Вчора на цій же ділянці у зіткненнях постраждали 13 поліцейських

В Одеській області біля виборчої дільниці в селищі Цебрикове Великомихайлівського району сталася стрілянина. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області Facebook.

Повідомляється, що чоловік біля виборчої дільниці вистрілив у повітря з зареєстрованого на його ім'я травматичного пістолета. За його словами, постріл був мимовільним і стався, коли він хотів розрядити зброю. В результаті події ніхто не постраждав

"Відносно чоловіка складено протокол за ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", тим, хто стріляв, виявився помічник нардепа від партії "Батьківщина" Вадима Івченко. Також повідомляється, що після вчорашніх подій в селище ввели підрозділи Національної гвардії.

Нагадаємо, напередодні в Одеській області в зіткненнях на виборчій дільниці в Цебриковому постраждали 13 поліцейських. За останніми даними, за участь у заворушеннях затримали чотири особи.

 

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Теги публікації: Одеса, выборы, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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