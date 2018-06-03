На виборчій дільниці в Одеській області сталася стрілянина

Вчора на цій же ділянці у зіткненнях постраждали 13 поліцейських

В Одеській області біля виборчої дільниці в селищі Цебрикове Великомихайлівського району сталася стрілянина. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області Facebook.

Повідомляється, що чоловік біля виборчої дільниці вистрілив у повітря з зареєстрованого на його ім'я травматичного пістолета. За його словами, постріл був мимовільним і стався, коли він хотів розрядити зброю. В результаті події ніхто не постраждав

"Відносно чоловіка складено протокол за ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", тим, хто стріляв, виявився помічник нардепа від партії "Батьківщина" Вадима Івченко. Також повідомляється, що після вчорашніх подій в селище ввели підрозділи Національної гвардії.

Нагадаємо, напередодні в Одеській області в зіткненнях на виборчій дільниці в Цебриковому постраждали 13 поліцейських. За останніми даними, за участь у заворушеннях затримали чотири особи.