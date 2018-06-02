В Одесской области в столкновениях на избирательном участке пострадали 13 полицейских

Потасовки на избирательном участке начались, когда полиция эвакуировала людей

В Одесской области в поселке Цебриково в столкновениях на избирательном участке пострадали 13 полицейских. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Сообщается, что в 13:01 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании почтового отделения в Цебриково, в помещении которого расположен избирательный участок.

"Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию. Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в отделение полиции доставили двух нарушителей. Открыто уголовное дело за насилие в отношении работников правоохранительных органов. Также решается вопрос о квалификации события по статье "хулиганство".

Такое впечатление, что в поселок Цебриково Великомихайловского района Одесской области согнали всю национальную полицию области. Опубліковано Сергеєм Веселовим 2 червня 2018 р.

Опубліковано Сергеєм Веселовим 2 червня 2018 р.

Напомним, ранее в Украине приняли закон о присоединении территориальных общин к городам областного значения.