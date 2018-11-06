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За избиение Гандзюк организатор обещал исполнителю 5 тыс. долларов, - Князев

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 14:32
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)

В дальнейшем планы злоумышленников изменились и избиения заменили на применение серной кислоты

Глава Национальной полиции Сергей Князев в ходе выступления в парламенте сообщил, что за избиение херсонской активистки Екатерины Гандзюк организатор обещал исполнителю 5 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

По словам Князева, в рамках расследования дела правоохранители допросили 367 свидетелей, провели 20 экспертиз и свыше 100 следственных действий. Он также добавил, что сейчас установлены все обстоятельства планирования и совершения преступления.

"В июле этого года организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме 5 тысяч долларов за избиение Екатерины Гандзюк. В дальнейшем планы изменились и избиения заменили на применение серной кислоты, которую купили накануне преступления. Преступников было трое. Один выступал в качестве водителя, другой наблюдал за территорией, а последний должен был применить кислоту против потерпевшей", - сказал Князев.

Сейчас, по словам Князева, все наработанные материалы по делу Гандзюк передали Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по информации президента Украины Петра Порошенко, преступление против Гандзюк уже в значительной степени раскрыто.

Добавим, также сообщалось, что выступая в парламенте генпрокурор Юрий Луценко заявил об отставке из-за дела Гандзюк.

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