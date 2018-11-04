У лікарні померла Катерина Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Сьогодні стало відомо про смерть херсонської активістки

У лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" Facebook.

Нагадаємо, напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

У Гандзюк діагностували опіки 30% тіла. Найбільше постраждали шкіра голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки. Також Гандзюк отримала опік лівого ока. У справі про напад на радника мера Херсона з'явилася додаткова кваліфікація - замовне вбивство.

Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у замаху на активістку. Четверо з п'яти підозрюваних зізналися у скоєнні злочину. У вересні Катерина Гандзюк записала перше відеозвернення в лікарні, де вона перебуває після нападу. Також вона заявила, що затримані поліцією підозрювані в нападі на неї причетні до злочину.

Заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що поліція працює над встановленням замовників нападу на Катерину Гандзюк. За словами Аброськіна, поки слідство розглядає дві основні версії нападу: професійна діяльність Гандзюк на посаді виконуючої обов'язки керівника апарату Херсонської міської ради та друга версія - активна громадянська позиція, а також її громадська і політична діяльність як активіста.