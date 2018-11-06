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За побиття Гандзюк організатор обіцяв виконавцю 5 тис. доларів, - Князєв

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 14:32
Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)
Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

В подальшому плани зловмисників змінилися і побиття замінили на застосування сірчаної кислоти

Голова Національної поліції Сергій Князєв у ході виступу у парламенті повідомив, що за побиття херсонської активістки Катерини Гандзюк організатор обіцяв виконавцю 5 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

За словами Князєва, у рамках розслідування справи правоохоронці допитали 367 свідків, проведено 20 експертиз і понад 100 слідчих дій. Він також додав, що наразі встановлено всі обставини планування та скоєння злочину.

"В липні цього року організатор пообіцяв виконавцю винагороду у сумі 5 тисяч доларів за побиття Катерини Гандзюк. В подальшому плани змінилися і побиття замінили на застосування сірчаної кислоти, яку купили напередодні злочину. Злочинців було троє. Один виступав у якості водія, інший спостерігав за територією, а останній мав застосувати кислоту проти потерпілої", - сказав Князєв.

Наразі, за словами Князєва, всі напрацьовані матеріали по справі Гандзюк передали Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за інформацією президента України Петра Порошенка, злочин проти Гандзюк вже значною мірою розкритий

Додамо, також повідомлялося, що виступаючи в парламенті генпрокурор Юрій Луценко заявив про відставку через справу Гандзюк.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниКатерина Гандзюк
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