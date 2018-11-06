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Порошенко: злочин проти Гандзюк вже значною мірою розкритий

Новини » Політика    06.11.2018 - 12:39
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко прокоментував вбивство Гандзюк

Президент України Петро Порошенко заявив, що злочин проти херсонської активістки Катерини Гандзюк вже значною мірою розкритий. Про це він сказав у ході зустрічі з молоддю, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я твердо переконаний, вона не померла, її було вбито. І трагічна розв'язка стала наслідком злодійського нападу і іншої думки тут точно бути не може. Цей злочин вже значною мірою розкритий, знайдений вбивця, помічники, які зізналися, затриманий організатор. Я не вважаю, що він розкритий до кінця. І впевнений, що треба продовжувати роботу. Але я наголошую, що вимоги громадянського суспільства, з вимогою прозорості відкритості і ефективності слідства є цілком обґрунтованими", - сказав він.

Порошенко додав, що сьогодні в парламенті запланований виступ правоохоронців, які мають повідомити про хід слідства.

"Влада рішуче налаштована притягнути до відповідальності злочинців, ким би вони не були. Я закликаю і провладні і опозиційни сили не кидатися голослівними аргументами і не робити піар на крові", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада України викликала правоохоронців для звіту щодо вбивства Гандзюк і розслідування нападів на громадських активістів.

Відзначимо, після смерті Гандзюк справа розслідується за статтею "Закінчене вбивство".

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