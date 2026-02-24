Олексію Брехту присвоїли звання Героя України: шлях і внесок екс-голови "Укренерго"

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ глави держави.

Про що йдеться в указі президента

Згідно з указом президента України №138/2026 від 24 лютого 2026 року, Олексію Брехту було присвоєно звання Герой України:

за визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану;

за самовіддане служіння Українському народові.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Брехту Олексію Олександровичу - члену правління Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (посмертно)", - йдеться у документі за підписом Зеленського.

Указ президента щодо присвоєння Брехту звання Герой України (скриншот: president.gov.ua)

Шлях і досягнення Олексія Брехта

Олексій Олександрович Брехт народився 30 березня 1978 року.

Закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського за спеціальністю "Електричні станції" (здобув освіту інженера).

Професійну діяльність розпочав у 1999 році на Київській гідроакумулювальній електростанції (ГАЕС).

Пізніше Брехт очолив відокремлений підрозділ НЕК "Укренерго" - "Науково-проектний центр розвитку ОЕС України", де займався:

розробкою галузевих стандартів;

плануванням розвитку електромереж усієї енергосистеми (з урахуванням сучасних вимог надійності та стійкості).

Олексій Брехт був талановитим спеціалістом (фото: ua.energy)

У 2011-2016 роках Брехт працював у НЕК "Укренерго" - відповідав за стратегічний розвиток, євроінтеграцію, а також технічну політику компанії.

За цей час були систематизовані процеси розвитку мережі ОЕС України, оновлена політика приєднання електроустановок до магістральних мереж, а також вперше впроваджено комплексну технічну політику компанії.

Значний управлінський досвід Брехт здобув на посаді керівника Служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми "Укренерго".

Тоді він курував планування та розвиток основної мережі та підключення нових електроустановок.

В цілому роботі в "Укренерго" Олексій Брехт віддав понад 24 роки.

В його кар'єрі було багато різного досвіду і посад - від керівника Служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми до роботи диспетчером і керівником Диспетчерської служби.

У 2024-2025 роках Брехт виконував обов'язки голови Правління компанії.

В останні роки - відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі.