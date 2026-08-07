Виганяли собаку шваброю у спеку: "Нова пошта" звільнила працівників після скандалу

У мережі поширилося відео, на якому працівники одного з відділень "Нової пошти" в Івано-Франківську шваброю виганяють безпритульного собаку на вулицю під час спеки. У компанії заявили, що вже звільнили цих співробітників та розшукують тварину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис користувачки Threads та заяву "Нової пошти" .

Головне: Скандальне відео: В Івано-Франківську працівники відділення НП виганяли шваброю безпритульного собаку на вулицю під час спеки +37 °C.

В Івано-Франківську працівники відділення НП виганяли шваброю безпритульного собаку на вулицю під час спеки +37 °C. Реакція компанії: У "Новій пошті" заявили, що така поведінка суперечить їхній pet-friendly політиці, та негайно звільнили працівників, які потрапили на відео.

У "Новій пошті" заявили, що така поведінка суперечить їхній pet-friendly політиці, та негайно звільнили працівників, які потрапили на відео. Пошук і допомога тварині: Компанія розшукує собаку, щоб доправити її до ветеринарної клініки та повністю оплатити обстеження й можливе лікування.

Компанія розшукує собаку, щоб доправити її до ветеринарної клініки та повністю оплатити обстеження й можливе лікування. Системні кроки: Для працівників усієї мережі проведуть додаткові роз'яснення щодо гуманного поводження з тваринами, аби унеможливити подібні випадки в майбутньому.

Відео опублікувала користувачка Threads під ніком no.pain.no.jaane. За її словами, інцидент стався в Івано-Франківську, коли температура повітря сягала +37°C.

Авторка допису закликала впізнати працівників відділення та наголосила, що безхатніх тварин не можна виганяти на спеку, а варто хоча б забезпечити їх питною водою.

Як відреагувала "Нова пошта"

У компанії заявили, що побачене на відео суперечить її принципам та політиці дружнього ставлення до тварин.

У "Новій пошті" зазначили, що завершують внутрішнє розслідування та вже ухвалили рішення припинити співпрацю з працівниками, які потрапили на відео.

Також у компанії повідомили, що розшукують собаку. Після того, як тварину знайдуть, її планують доправити до ветеринарної клініки в селі Глеваха, де проведуть комплексне обстеження та, за потреби, лікування. Усі витрати на це "Нова пошта" бере на себе.

Крім того, компанія пообіцяла провести додаткові роз'яснення для працівників усієї мережі щодо поводження з тваринами, щоб подібні випадки не повторювалися.

У "Новій пошті" також нагадали, що позиціонують себе як pet-friendly компанію: у деяких відділеннях живуть врятовані коти, для тварин встановлюють поїлки, а взимку дозволяють їм зігрітися у приміщеннях. Саме тому, зазначили в компанії, відео стало для неї шоком.