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"Нова пошта" не звільнила працівників, які вигнали собаку у спеку: що відомо

19:03 10.08.2026 Пн
3 хв
Собаку вже знайшли і відправили до ветеринарної клініки
aimg Тетяна Веремєєва
"Нова пошта" не звільнила працівників, які вигнали собаку у спеку: що відомо Фото: Відділення "Нової пошти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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"Нова пошта" не звільнила працівників, які вигнали собаку з відділення у Слов'янську під час спеки. Вони залишаться працювати в компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Нової пошти" Євгена Тафійчука.

Головне:

  • Скасування звільнення: "Нова пошта" переглянула першочергове рішення і не звільнятиме працівників, які вигнали собаку з відділення у Слов'янську.
  • Причина рішення: За словами гендиректора Євгенія Тафійчука, звільнення було ухвалено на емоціях, а самі співробітники усвідомили провину та першими долучилися до пошуків тварини.
  • Нові правила: Компанія розробить нові правила з урахуванням безпеки та комфорту клієнтів (алергії, фобії, діти).
  • Стан та доля собаки: Виснаженого 8-річного пса евакуювали до Києва. Ветеринари обстежили його та виявили хронічні хвороби.

Чому працівників вирішили не звільняти

За словами Тафійчука, перші кадрові рішення після інциденту ухвалювалися на емоціях. Пізніше в компанії детальніше розібралися в ситуації.

Він зазначив, що працівники, які вигнали собаку, після усвідомлення наслідків свого вчинку одними з перших долучилися до пошуків тварини. Тому компанія переглянула своє першочергове рішення, і працівники залишаться працювати в "Новій пошті".

У компанії змінять правила

За словами Тафійчука, інцидент показав, що в "Новій пошті" не було достатньо чітких правил щодо дій працівників, якщо у відділенні опиняється тварина.

У компанії наголошують, що під час таких ситуацій потрібно враховувати не лише тварину, а й клієнтів, серед яких можуть бути люди з алергіями чи фобіями, а також діти.

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Що сталося із собакою

"Нова пошта" повідомила, що собаку вивезли з прифронтового Слов'янська та доставили до ветеринарної клініки.

За оцінкою ветеринарів, тварина провела на вулиці близько місяця. Псу орієнтовно вісім років, чипа у нього немає.

Під час огляду йому зробили ревакцинацію, дегельмінтизацію та обробку від бліх і кліщів. Окрім виснаження, лікарі виявили низку хронічних та вікових захворювань, які потребують тривалого лікування.

Наразі собака перебуває у Києві на перетримці у співробітника "Нової пошти" та отримує необхідний догляд.

Компанія планує спробувати знайти його попередніх власників. Якщо господар не знайдеться у передбачений законом термін, для тварини шукатимуть нову родину.

Нагадаємо, раніше мережею поширилося відео, на якому працівники відділення "Нової пошти" у Слов'янську виганяли собаку шваброю на вулицю під час спеки. Після розголосу компанія заявила, що не толерує жорстокого ставлення до тварин, і повідомила про звільнення працівників.

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