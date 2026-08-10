"Нова пошта" не звільнила працівників, які вигнали собаку у спеку: що відомо
"Нова пошта" не звільнила працівників, які вигнали собаку з відділення у Слов'янську під час спеки. Вони залишаться працювати в компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Нової пошти" Євгена Тафійчука.
Головне:
- Скасування звільнення: "Нова пошта" переглянула першочергове рішення і не звільнятиме працівників, які вигнали собаку з відділення у Слов'янську.
- Причина рішення: За словами гендиректора Євгенія Тафійчука, звільнення було ухвалено на емоціях, а самі співробітники усвідомили провину та першими долучилися до пошуків тварини.
- Нові правила: Компанія розробить нові правила з урахуванням безпеки та комфорту клієнтів (алергії, фобії, діти).
- Стан та доля собаки: Виснаженого 8-річного пса евакуювали до Києва. Ветеринари обстежили його та виявили хронічні хвороби.
Чому працівників вирішили не звільняти
За словами Тафійчука, перші кадрові рішення після інциденту ухвалювалися на емоціях. Пізніше в компанії детальніше розібралися в ситуації.
Він зазначив, що працівники, які вигнали собаку, після усвідомлення наслідків свого вчинку одними з перших долучилися до пошуків тварини. Тому компанія переглянула своє першочергове рішення, і працівники залишаться працювати в "Новій пошті".
У компанії змінять правила
За словами Тафійчука, інцидент показав, що в "Новій пошті" не було достатньо чітких правил щодо дій працівників, якщо у відділенні опиняється тварина.
У компанії наголошують, що під час таких ситуацій потрібно враховувати не лише тварину, а й клієнтів, серед яких можуть бути люди з алергіями чи фобіями, а також діти.
Що сталося із собакою
"Нова пошта" повідомила, що собаку вивезли з прифронтового Слов'янська та доставили до ветеринарної клініки.
За оцінкою ветеринарів, тварина провела на вулиці близько місяця. Псу орієнтовно вісім років, чипа у нього немає.
Під час огляду йому зробили ревакцинацію, дегельмінтизацію та обробку від бліх і кліщів. Окрім виснаження, лікарі виявили низку хронічних та вікових захворювань, які потребують тривалого лікування.
Наразі собака перебуває у Києві на перетримці у співробітника "Нової пошти" та отримує необхідний догляд.
Компанія планує спробувати знайти його попередніх власників. Якщо господар не знайдеться у передбачений законом термін, для тварини шукатимуть нову родину.
Нагадаємо, раніше мережею поширилося відео, на якому працівники відділення "Нової пошти" у Слов'янську виганяли собаку шваброю на вулицю під час спеки. Після розголосу компанія заявила, що не толерує жорстокого ставлення до тварин, і повідомила про звільнення працівників.