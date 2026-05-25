Із LEGO зробили справжнього робота WALL-E: як він виглядає і що вміє

Авторські рішення

В основі проєкту лежить мікроконтролер ESP32, який забезпечує зв’язок із контролером PlayStation 4 через Bluetooth та бібліотеку Bluepad32.

Техноентузіаст пояснив: вибір PS4-геймпада зумовлений наявністю вбудованого гіроскопа, сенсорної панелі та додаткових кнопок - це дозволило реалізувати складну систему керування.

Для інтеграції електроніки автор проєкту відмовився від стандартних кріплень LEGO на користь кастомних елементів, надрукованих на 3D-принтері, та спеціальних приводних шестерень.

Сам процес розробки виявився складним: зокрема, було замінено близько десяти драйверів моторів через технічні проблеми з живленням під час оновлення прошивки.

Технічні можливості

За словами розробника, робот максимально точно відтворює поведінку персонажа з культового мультфільму. Це стало можливим завдяки низці рішень:

Рухливість: сервоприводи, сховані всередині корпусу, відповідають за рух очей, голови, рук та передньої панелі. Гіроскоп геймпада дозволяє керувати нахилом голови робота через нахил самого контролера.

Візуалізація: у грудях розміщено дисплей з анімацією інтерфейсу зарядки, а фари та задні ліхтарі зроблені на основі LED-елементів NeoPixel.

Звук: пристрій відтворює автентичні аудіокліпи з мультфільму через вбудований динамік.

Модифікація: найбільш нетиповим доповненням став 2000-вольтний модуль електрошокера. Хоча ця функція не притаманна відомому персонажу, автор використовує її у коротких демонстраційних роликах для соцмереж.

Для стабілізації конструкції оригінальне кріплення шиї було замінено на двостержневий механізм - це усунуло зайві вібрації під час руху.

Попри відсутність офіційної інструкції, автор проєкту виклав відео, яке детально демонструє етапи програмування та механічного збирання робота для тих, хто бажає повторити такий апгрейд або ж вдосконалити.