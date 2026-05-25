Из LEGO сделали настоящего робота WALL-E: как он выглядит и что умеет

Авторские решения

В основе проекта лежит микроконтроллер ESP32, который обеспечивает связь с контроллером PlayStation 4 через Bluetooth и библиотеку Bluepad32.

Техноэнтузиаст объяснил: выбор PS4-геймпада обусловлен наличием встроенного гироскопа, сенсорной панели и дополнительных кнопок - это позволило реализовать сложную систему управления.

Для интеграции электроники автор проекта отказался от стандартных креплений LEGO в пользу кастомных элементов, напечатанных на 3D-принтере, и специальных приводных шестерен.

Сам процесс разработки оказался сложным: в частности, было заменено около десяти драйверов моторов из-за технических проблем с питанием во время обновления прошивки.

Технические возможности

По словам разработчика, робот максимально точно воспроизводит поведение персонажа из культового мультфильма. Это стало возможным благодаря ряду решений:

Подвижность: сервоприводы, скрытые внутри корпуса, отвечают за движение глаз, головы, рук и передней панели. Гироскоп геймпада позволяет управлять наклоном головы робота через наклон самого контроллера.

Визуализация: в груди размещен дисплей с анимацией интерфейса зарядки, а фары и задние фонари сделаны на основе LED-элементов NeoPixel.

Звук: устройство воспроизводит аутентичные аудиоклипы из мультфильма через встроенный динамик.

Модификация: самым нетипичным дополнением стал 2000-вольтовый модуль электрошокера. Хотя эта функция не присуща известному персонажу, автор использует ее в коротких демонстрационных роликах для соцсетей.

Для стабилизации конструкции оригинальное крепление шеи было заменено на двухстержневой механизм - это устранило лишние вибрации во время движения.

Несмотря на отсутствие официальной инструкции, автор проекта выложил видео, которое подробно демонстрирует этапы программирования и механической сборки робота для тех, кто желает повторить такой апгрейд или усовершенствовать.