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"Івановець" був гордістю флоту Росії, подібних катерів було три, - Юсов

Четвер 01 лютого 2024 18:29
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"Івановець" був гордістю флоту Росії, подібних катерів було три, - Юсов Фото: Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Катер "Івановець", який знищили наші воїни, був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів були лише три одиниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Як відзначив Юсов, знищити катер допомогли українські морські дрони, які продовжують показувати свою ефективність.

"Ми бачили пряме влучання, кадри бачив зараз весь світ. Це серйозна, важлива і успішна спецоперація Головного управління розвідки і "Групи 13", і такі операції, безумовно, будуть продовжуватись", - відзначив представник ГУР.

За його словами, знищення катера є серйозним результатом, оскільки подібних ракетних катерів на озброєнні Чорноморського флоту РФ було всього три, але тепер "мінус один".

Зокрема він додав, що корабель був певною мірою гордістю флоту Росії, яка не змогла "впоратись із викликами". Катер було знищено під час його бойового чергування, без шансів на відновлення.

"Івановець"

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки повідомило про те, що було знищено ракетний катер росіян "Івановєц". Внаслідок двох прямих попадань у корпус він затонув в озері Донузлав на території тимчасово окупованого Криму.

Як пишуть Військово-морські сили, на кораблі могли перебувати 40 російських моряків.

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