ua en ru
Чт, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ивановец" был гордостью флота России, подобных катеров было три, - Юсов

Четверг 01 февраля 2024 18:29
UA EN RU
"Ивановец" был гордостью флота России, подобных катеров было три, - Юсов Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Катер "Ивановец", который уничтожили наши воины, был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Как отметил Юсов, уничтожить катер помогли украинские морские дроны, которые продолжают показывать свою эффективность.

"Мы видели прямое попадание, кадры видел сейчас весь мир. Это серьезная, важная и успешная спецоперация Главного управления разведки и "Группы 13", и такие операции, безусловно, будут продолжаться", - отметил представитель ГУР.

По его словам, уничтожение катера является серьезным результатом, поскольку подобных ракетных катеров на вооружении Черноморского флота РФ было всего три, но теперь "минус один".

В частности он добавил, что корабль был в определенной степени гордостью флота России, которая не смогла "справиться с вызовами". Катер был уничтожен во время его боевого дежурства, без шансов на восстановление.

"Ивановец"

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщило о том, что был уничтожен ракетный катер россиян "Ивановец". В результате двух прямых попаданий в корпус он затонул в озере Донузлав на территории временно оккупированного Крыма.

Как пишут Военно-морские силы, на корабле могли находиться 40 русских моряков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России