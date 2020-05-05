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В Ивано-Франковской области заразились COVID-19 более 230 медиков

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 14:56
В Ивано-Франковской области заразились COVID-19 более 230 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области подтверждено 1015 случаев заражения

В Ивано-Франковской области лабораторно подтвердили 1015 случаев заражения коронавирусом, из которых 236 медицинских работника. Об этом заявил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

По его словам, 89 случаев заражения зафиксировали у медработников областного центра и 147 - у медиков районных учреждений.

Он также добавил, что пациенты ждут результатов ПЦР-тестов не более суток. Ежедневно в лабораториях делают более 200 таких тестов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 12 работников областного клинического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирусом заразились 366 украинцев. При этом 256 жителей выздоровели от инфекции. В Офисе президента заявили, что относительно общего количества активных больных процент новых заражений составляет 3,5%, что является рекордом с начала пандемии.

В то же время Министерство здравоохранения Украины зафиксировало увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавируса, что повышает угрозу распространения вируса.

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Новости Украины КоронавирусИвано-Франковская область
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