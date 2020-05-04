ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ивано-Франковской области COVID-19 заразились 12 медиков "скорой"

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 16:45
В Ивано-Франковской области COVID-19 заразились 12 медиков "скорой"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Половина случаев заражения вирусом среди медиков скорой помощи припадает на областной центр

В Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 12 работников областного клинического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

По его словам, половина случаев заражения вирусом среди медиков скорой помощи припадает на областной центр.

"Если взять Ивано-Франковское отделение экстренной медицинской помощи, то в самом Ивано-Франковске шесть больных, по всей области - 12", - заявил Федорив.

При этом он добавил, что в целом в области коронавирус обнаружили у 223 медицинских работников, 82 - в Ивано-Франковске и 141 - в районных больницах.

Напомним, в целом по Украине на 4 мая подтвержден 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, вылечились более 1 600 пациентов.

Кроме того, за сутки коронавирусом заболели еще более 60 медиков и 20 детей. С начала эпидемии заболели 2387 медика и 855 детей. При этом 18 медработников умерли от осложнений вызванных COVID-19, а 358 медиков - выздоровели.

ЕС выделит миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса Германия продлила до середины мая контроль на границах
Новости Украины медикиИвано-Франковская областьКоронавирус
News
On Top