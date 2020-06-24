В Ивано-Франковской области смыло мост, который восстанавливали семь лет

Фото: разрушенный мост (facebook.com.blackkalush)

Мост соединял село Подмихайлье и калушский микрорайон Хотинь

В Ивано-Франковской области непогода разрушила мост, который проходил через реку Лимница. Раньше его восстанавливали семь лет после наводнения в 2008 году.

Об этом сообщает Курс.

Как сообщается, в результате осложнения погодных условий, был разрушен пешеходный мост, который соединял село Подмихайлье и калушский микрорайон Хотинь.

В 2008 году наводнение уже разрушало этот мост, который имел протяженность 145 метров. Тогда местным жителям годами приходилось добираться в Калуш через Добровляны или Вестовую.

Фото: разрушенный мост (facebook.com.blackkalush)

Этот канатно-подвесной мост был построен еще в 70 годах прошлого века. Он находился в аварийном состоянии после наводнения в 2001 году, после чего в 2002 его укрепили крупногабаритным камнями. В 2006 году инициативная группа с. Подмихайлье провела ремонтные работы, частично заменив продольные и поперечные балки.

Напомним, непогода на западе Украины бушует уже несколько дней. В 4-х областях ливни вызвали масштабное наводнение, затопило автомагистрали и дома.

Кроме того, в Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения из-за непогоды в результате наводнений.

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Автор: Андрей Козловский