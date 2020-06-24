ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківській області змило міст, який відновлювали сім років

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 14:56
В Івано-Франківській області змило міст, який відновлювали сім років
Фото: зруйнований міст (facebook.com.blackkalush)

Міст з’єднував село Підмихайля і калуський мікрорайон Хотінь

В Івано-Франківській області негода зруйнувала міст, який проходив через річку Лімниця. Раніше його відновлювали сім років після повені у 2008 році.

Про це повідомляє Курс.

Як повідомляється, внаслідок ускладнення погодних умов, був зруйнований пішохідний міст, який з’єднував село Підмихайля і калуський мікрорайон Хотінь.

У 2008 році повінь вже руйнувала цей міст, який мав протяжність 145 метрів. Тоді місцевим жителям роками доводилось добиратися до Калуша через Добровляни або Вістову.

Фото: зруйнований міст (facebook.com.blackkalush)

Цей канатно-підвісний міст був побудований ще у 70 роках минулого століття. Він перебував в аварійному стані після повені у 2001 році, після чого у 2002 його укріпили великогабаритним камінням. У 2006 році ініціативна група с. Підмихайля провела ремонтні роботи, частково замінивши поздовжні та поперечні балки.

Нагадаємо, негода на заході України вирує вже кілька днів. У 4-х областях зливи спричинили масштабну повінь, затопило автомагістралі і будинки.

Крім того, в Івано-Франківській області пошкоджені всі дороги державного значення через негоду в результаті повеней.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрмостІвано-Франківська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся