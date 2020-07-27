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В Ивано-Франковской области разработают противопаводковую программу

Ивано-Франковск, Понедельник 27 июля 2020 16:36
В Ивано-Франковской области разработают противопаводковую программу
Фото: наводнения на западе Украины (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Программа будет основана на опыте Закарпатской области

В Ивано-Франковской области планируют разработать противопаводковую программу. Она позволит защитить населенные пункты, инфраструктурные объекты и земли от последствий наводнений на Прикарпатье.

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Фраковской облгосадминистрации.

Программа позволит обеспечить комплексный подход к управлению паводкового стока в бассейнах рек Прикарпатья.

"Ее реализация будет способствовать защите от затопления десятков населенных пунктов области, позволит отслеживать ситуацию на реках, моделировать варианты развития паводка и своевременно принимать меры по предупреждению и минимизации негативных последствий", - сообщил глава Ивано-Фраковской ОГА Виталий Федорив.

Отмечается, что программа будет базироваться на опыте Закарпатской области.

Напомним, в конце июня в западных областях Украины прошли сильные паводки. Самым пострадавшим регионом стала Ивано-Франковская область. Тогда затопленными оказались десятки населенных пунктов, разрушены сотник километров дорог, погибли четыре человека.

Кабинет министров выделил 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений, 480 млн из которых пошли в Ивано-Франковскую область.

Также РБК-Украина писало, что жертвам паводков будут выплачивать от 20 до 300 тысяч гривен компенсаций.

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