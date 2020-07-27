В Івано-Франківській області розроблять протипаводкову програму

Фото: повені на заході України (dsns.gov.ua)

Програма буде заснована на досвіді Закарпатській області

В Івано-Франківській області планують розробити протипаводкову програму. Вона дозволить захистити населені пункти, інфраструктурні об'єкти та землі від наслідків повені на Прикарпатті.

Про це повідомили в прес-службі Івано-Фраковской облдержадміністрації.

Програма дозволить забезпечити комплексний підхід до управління паводкового стоку в басейнах річок Прикарпаття.

"Її реалізація сприятиме захисту від затоплення десятків населених пунктів області, дозволить відстежувати ситуацію на річках, моделювати варіанти розвитку паводку і своєчасно вживати заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків", - повідомив голова Івано-Фраковской ОДА Віталій Федорів.

Наголошується, що програма буде базуватися на досвіді Закарпатської області.

Нагадаємо, наприкінці червня в західних областях України пройшли сильні паводки. Найбільш постраждалим регіоном стала Івано-Франківська область. Тоді затопленими опинилися десятки населених пунктів, зруйновано сотник кілометрів доріг, загинули чотири людини.

Кабінет міністрів виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повеней, 480 млн з яких пішли в Івано-Франківську область.

Також РБК-Україна писало, що жертвам паводків виплачуватимуть від 20 до 300 тисяч гривень компенсацій.