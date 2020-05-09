В Ивано-Франковской области произошло ДТП с пострадавшими

В пятницу, 9 мая, в Ивано-Франковской области произошло столкновение двух автомобилей в городе Яремче, что привело к травмированию 4 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, около 15:40 в Яремче недалеко от автостанции на дороге государственного значения Н-09 произошло столкновение автомобилей Subaru Forester и ВАЗ. Предварительно, водитель Subaru выехал на встречную полосу движения.

Отмечается, что в результате столкновения транспортных средств пострадал водитель и трое пассажиров автомобиля ВАЗ. Среди пострадавших: 31-летняя и 51-летняя женщины, а также 11-летняя девушка.

"Установлено, что водитель Subaru Forester управлял автомобилем в нетрезвом состоянии", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Мукачево (Закарпатская область) случилась авария с участием автомобиля Toyota и микроавтобуса. В результате столкновения транспортных средств погиб работник местной прокуратуры.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве в ночь на 9 мая произошло двойное ДТП на проспекте Лобановского. Один из автомобилей после столкновения сбил пешехода, который пытался перебежать шесть полос движения. Пострадавшего пешехода госпитализировали в очень тяжелом состоянии.