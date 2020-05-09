ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве произошло двойное ДТП, пострадал пешеход

Новости » Политика     09.05.2020 - 02:49
В Киеве произошло двойное ДТП, пострадал пешеход
Фото: место аварии (facebook.com/KyivOperativ)

Пешеход пытался перебежать шесть полос движения

В Киеве во время двойного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на проспекте Лобановского в ночь на 9 мая пострадал пешеход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Через двойную сплошную пытался развернуться водитель автомобиля Volkswagen. Такого маневра не ожидал водитель Hyundai, который въехал в бок Volkswagen. От удара последний перекинся на сторону.

Во время вышеуказанного ДТП водитель BMW не справился с управлением (скорее всего, просто засмотрелся на перевернутый Volkswagen), въехал в Hyundai (второй участник ДТП с опрокидыванием), после чего сбил пешехода, который пытался перебежать шесть полос движения. В очень тяжелом состоянии пешехода госпитализировали в больницу.

РБК-Украина писало, что в среду, 6 мая, в Киеве на проспекте Победы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек. В результате аварии повреждены 4 автомобиля. Предварительно правоохранителям стало известно, что у мужчины, который спровоцировал ДТП, произошел инфаркт.

Напомним, ранее в Днепропетровской области в ДТП погибли два человека и еще двое пострадали. Легковой автомобиль Mazda 3 столкнулся с грузовиком МАN.

Теги Новости Украины ДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь