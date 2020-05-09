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В Мукачево в ДТП с микроавтобусом погиб работник прокуратуры

Новости » Происшествия     09.05.2020 - 17:22
В Мукачево в ДТП с микроавтобусом погиб работник прокуратуры
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) под Мукачево погиб работник прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание 0312.

ДТП произошло 8 мая около 21 часа в селе Клячаново, под Мукачево. Как отмечается, столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус.

В результате ДТП погиб 35-летний водитель Toyota и пострадала пассажирка микроавтобуса .Погибшим в аварии оказался сотрудник аппарата прокуратуры области.

Напомним, в Киеве во время двойного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на проспекте Лобановского в ночь на 9 мая пострадал пешеход.

Кроме того, в этом же городе на проспекте Победы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб человек. В результате аварии 4 автомобиля повреждены. Предварительно правоохранителям стало известно, что у мужчины, который спровоцировал ДТП, произошел инфаркт.

РБК-Украина писало, что под Киевом произошла авария с участием кареты "скорой помощи". В результате происшествия два фельдшера бригады получили травмы и были госпитализированы в больницу. Водитель "скорой" имел признаки алкогольного опьянения.

Теги Новости Украины ДТПМукачево
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