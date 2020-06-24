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В Кабмине обещают оперативное возмещение убытков из-за непогоды на западе

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 09:48
В Кабмине обещают оперативное возмещение убытков из-за непогоды на западе
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Детальную информацию о возмещении убытков предоставят сегодня

В среду, 24 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пострадавшим от непогоды областям Украины оперативно возместят убытки. Детальную информацию должны предоставить сегодня.

Об этом Шмыгаль сказал журналистам во время визита в Ивано-Франковскую область, передает РБК-Украина.

"В 14:00 проведем государственную комиссию ТЭБ и ЧС, на которой будут по результатам работы оперативного штаба приняты соответствующие решения по оперативному, начальному возмещению убытков. И дальше, по мере развития ситуации, будем ею управлять", - сказал он.

Глава правительства добавил, что к 15:00 предоставит более обширную информацию на брифинге относительно ситуации с непогодой на западе Украине.

Напомним, сегодня утром Шмыгаль вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вылетели в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с паводками.

По данным ГСЧС, на западе из-за наводнения подтопило 4 976 домов, более 3 тысяч подвалов и столько же колодцев, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и более 9 тысяч приусадебных участков.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента обещают предоставить гуманитарную помощь для пострадавших областей.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ГидрометцентрКабинет Министров УкраиныЗапад
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