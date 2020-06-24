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В Івано-Франківській області пошкоджені всі дороги державного значення

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 10:12
В Івано-Франківській області пошкоджені всі дороги державного значення
Фото: Василь Буджак (firtka.if.ua)

Комунальники працюють на забезпеченням руху по дорогах

В Івано-Франківській області пошкоджені всі дороги державного значення через негоду в результаті повеней. Зараз комунальники працюють над забезпеченням руху по цих дорогах.

Про це сказав Василь Буджак, керівник служби автомобільних доріг Івано-Франківської області в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Всі дороги державного значення зазнали пошкодження, підтоплення, а деякі ділянки й руйнування. Але ми працюємо цілодобово... Проїзд практично по всіх дорогах державного значення забезпечуємо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді обіцяють оперативне відшкодування збитків через негоду на заході.

Зазначимо, сьогодні вранці Шмигаль разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим вилетіли в Івано-Франківську область через ситуацію з повенями.

За даними ДСНС, на заході з-за повені підтопило 4 976 будинків, понад 3 тисяч підвалів і стільки ж колодязів, 5 фельдшерсько-акушерських пунктів та понад 9 тисяч присадибних ділянок.

Також РБК-Україна писало, в Офісі президента обіцяють надати гуманітарну допомогу для постраждалих областей.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГідрометцентрдорогиІвано-Франківська область
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