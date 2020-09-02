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В Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу, требуют ремонта трассы

Городенка, Среда 02 сентября 2020 11:36
В Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу, требуют ремонта трассы
Фото: в Ивано-Франковской области перекрыли дорогу (galka.if.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В городе Городенке более 20 человек перекрыли дорогу на Ивано-Франковск. Люди требуют ремонта автодорог.

Об этом сообщает газета "Край".

Люди не хотят больше терпеть вечные ямы на дорогах, поэтому вышли на акцию протеста, перекрыв дорогу на Ивано-Франковск. Требование одно - привести дороги в порядок. Прямой эфир с места события - @Ihor Terletskyy

Опубликовано Газета "Край" Среда, 2 сентября 2020 г.

Митингующие вместе с флагами перекрыли дорогу. Протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Требование одно - привести дороги в порядок.

Также местное издание galka.if.ua пишет, как отметил депутат областного совета Иван Приймак в обращении, с 61 километра указанных автодорог за годы независимости Украины отремонтировали только три.

Отметим, в начале августа более сотни жителей села в Ивано-Франковской области перекрыли дорогу регионального значения Р-38 Богородчаны-Гута".

Напомним, в Харькове перекрыли дорогу на акции против работы коксового завода.

Кроме того, на мосту Метро, который находится в Киеве люди перекрыли дорогу, из-за чего на мосту образовалась значительная пробка.

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