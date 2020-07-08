В Киеве люди перекрыли дорогу на мосту Метро, движение заблокировано

Фото: полицейский (РБК-Украина)

Образовалась пробка от метро "Черниговская"

На мосту Метро, который находится в Киеве, люди перекрыли дорогу. Сейчас на мосту образовалась значительная пробка.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua и карта Google Maps.

Как сообщается, образовалась пробка от метро "Черниговская". Также по данным карты Google Maps, осложнено движение транспорта от Набережного шоссе до Броварского проспекта в районе этого моста.

Фото: пробка на мосту Метро (google.com/maps)

На видео видно, как десятки людей перекрыли дорогу на мосту.

#Киеве мост метро. Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро Черниговская. Заранее планируйте свой маршрут #Киеве мост метро. Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро Черниговская. Заранее планируйте свой маршрут Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 7 липня 2020 р.

Местные СМИ пишут, что дорогу перекрыли в качестве протеста. Люди требуют, чтобы им достроили квартиры.

По состоянию на 11:00, движение транспорта на мосту восстановлено.

Напомним, уже несколько недель в Киеве проходят акции протеста инвесторов банка "Аркада" за возобновления строительства жилых комплексов.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко обратился к правоохранительным органам дать оценку действиям недобросовестного застройщика.