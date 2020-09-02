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В Івано-Франківській області люди перекрили дорогу, вимагають ремонту траси

Городенка, Середа 02 вересня 2020 11:36
В Івано-Франківській області люди перекрили дорогу, вимагають ремонту траси
Фото: в Івано-Франківській області перекрили дорогу (galka.if.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

У місті Городенці понад 20 осіб перекрили дорогу на Івано-Франківськ. Люди вимагають ремонту автошляхів.

Про це повідомляє газета "Край".

Люди не хочуть більше терпіти вічні ями на дорогах, тому вийшли на акцію протесту, перекривши дорогу на Івано-Франківськ. Вимога одна - привести дороги до ладу. Прямий ефір з місця події - @Ihor Terletskyy

Опубліковано Газета "Край" Середа, 2 вересня 2020 р.

Мітингувальники разом з прапорами перекрили дорогу. Протестувальники безперервно ходять по пішохідному переходу. Вимога одна - привести дороги до ладу.

Також місцеве видання galka.if.ua пише, як зазначив депутат обласної ради Іван Приймак у зверненні, з 61 кілометра вказаних автошляхів за роки Незалежності України відремонтували лише три.

Зазначимо, на початку серпня більше сотні жителів села в Івано-Франківській області перекрили дорогу регіонального значення Р-38 "Богородчани-Гута".

Нагадаємо, у Харкові перекрили дорогу на акції проти роботи коксового заводу.

Крім того, на мосту Метро, який знаходиться у Києві, люди перекрили дорогу, через що на мосту утворилась значна пробка.

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