В Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу

Фото: место происшествия (galka.if.ua)

Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу

Более сотни жителей села в Ивано-Франковской области перекрыли дорогу регионального значения Р-38 "Богородчаны-Гута". Для охраны общественного порядка привлечены 10 полицейских.

Об этом сообщает местное издание Galka.if.ua и пресс-служба полиции области.

Это происходит у поворота на село Глебовка. Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу.

На месте уже образовалась пробка. Пропускают только автомобили "скорой помощи" и пожарных. Руководство облавтодора приехало к людям, и сейчас осматривает дорогу. Перекрытие бессрочное.

Фото: место происшествия (galka.if.ua)

В пресс-службе полиции сообщили, что протестующих около 30 человек. На трассе Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов" выставлен пост для того, чтобы информировать водителей об объезде.

Напомним, на мосту Метро, ​​который находится в Киеве, люди перекрыли дорогу, из-за чего на мосту образовалась значительная пробка.

Отметим, в Васильевке Запорожской области пьяный мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу, его задержали после того, как он зашел в магазин.