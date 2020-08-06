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В Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу

Глебовка, Четверг 06 августа 2020 16:04
В Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу
Фото: место происшествия (galka.if.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу

Более сотни жителей села в Ивано-Франковской области перекрыли дорогу регионального значения Р-38 "Богородчаны-Гута". Для охраны общественного порядка привлечены 10 полицейских.

Об этом сообщает местное издание Galka.if.ua и пресс-служба полиции области.

Это происходит у поворота на село Глебовка. Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу.

На месте уже образовалась пробка. Пропускают только автомобили "скорой помощи" и пожарных. Руководство облавтодора приехало к людям, и сейчас осматривает дорогу. Перекрытие бессрочное.

Фото: место происшествия (galka.if.ua)

В пресс-службе полиции сообщили, что протестующих около 30 человек. На трассе Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов" выставлен пост для того, чтобы информировать водителей об объезде.

Напомним, на мосту Метро, ​​который находится в Киеве, люди перекрыли дорогу, из-за чего на мосту образовалась значительная пробка.

Отметим, в Васильевке Запорожской области пьяный мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу, его задержали после того, как он зашел в магазин.

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