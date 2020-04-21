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В Ивано-Франковской области коронавирус выявили у шести священников

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 16:07
В Ивано-Франковской области коронавирус выявили у шести священников
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще один священнослужитель ожидает результаты ПЦР-теста

В Ивано-Франковской области коронавирусом заразились шестеро священников. Об этом сообщил и.о. главы Ивано-Франкоской ОГА Виталий Федорив.

По его словам, один больной ждет результаты анализа. У шести священников диагноз подтвержден ПЦР-тестами. В частности, в городе Калуш и Ивано-Франковске заболело по двое священников, в Коломыйском и Богородчанском районах - по одному.

Кроме того, результаты анализа священника из областного центра, который лечился с двусторонней пневмонией и умер, направлены на ПЦР-тест в лабораторию Министерства здравоохранения в Киев.

Напомним, власти Тернопольской области подозревает вспышку коронавируса на территории Почаевской лавры, но настоятель монастыря отказывается контактировать с медицинскими работниками. Главный санитарный врач области подозревает, что священники Лавры могли привести к вспышке коронавируса в нескольких районах.

Кроме того, в общежитии Духовной академии УПЦ МП произошла вспышка коронавируса. Заражение коронавирусом лабораторно подтвердили у трех преподавателей и 16 студентов.

Добавим, что в Киево-Печерской лавре в результате заболевания коронавирусом умер монах Никодим. В Лавру монах Никодим недавно перешел из Почаевской лавры.

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