В Івано-Франківській області коронавірус виявили у шести священиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще один священнослужитель очікує результати ПЛР-тесту

В Івано-Франківській області коронавірусом заразилися шестеро священників. Про це повідомив в. о. голови Івано-Франкоской ОДА Віталій Федорів.

За його словами, один хворий чекає на результати аналізу. У шести священників діагноз підтверджений ПЛР-тестами. Зокрема, у місті Калуш та Івано-Франківську захворіло по двоє священників, Коломийському та Богородчанському районах - по одному.

Крім того, результати аналізу священника з обласного центру, який лікувався з двобічною пневмонією і помер, спрямовані на ПЛР-тест в лабораторію Міністерства охорони здоров'я в Київ.

Нагадаємо, влада Тернопільської області підозрює спалах коронавірусу на території Почаївської лаври, але настоятель монастиря відмовляється контактувати з медичними працівниками. Головний санітарний лікар області підозрює, що священники Лаври могли призвести до спалаху коронавірусу в декількох районах.

Крім того, в гуртожитку Духовної академії УПЦ МП стався спалах коронавірусу. Зараження коронавірусом лабораторно підтвердили у трьох викладачів та 16 студентів.

Додамо, що в Києво-Печерській лаврі в результаті захворювання коронавірусом вмер чернець Никодим. До Лаври чернець Никодим нещодавно перейшов з Почаївської лаври.