ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківській області коронавірус виявили у шести священиків

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 16:07
В Івано-Франківській області коронавірус виявили у шести священиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще один священнослужитель очікує результати ПЛР-тесту

В Івано-Франківській області коронавірусом заразилися шестеро священників. Про це повідомив в. о. голови Івано-Франкоской ОДА Віталій Федорів.

За його словами, один хворий чекає на результати аналізу. У шести священників діагноз підтверджений ПЛР-тестами. Зокрема, у місті Калуш та Івано-Франківську захворіло по двоє священників, Коломийському та Богородчанському районах - по одному.

Крім того, результати аналізу священника з обласного центру, який лікувався з двобічною пневмонією і помер, спрямовані на ПЛР-тест в лабораторію Міністерства охорони здоров'я в Київ.

Нагадаємо, влада Тернопільської області підозрює спалах коронавірусу на території Почаївської лаври, але настоятель монастиря відмовляється контактувати з медичними працівниками. Головний санітарний лікар області підозрює, що священники Лаври могли призвести до спалаху коронавірусу в декількох районах.

Крім того, в гуртожитку Духовної академії УПЦ МП стався спалах коронавірусу. Зараження коронавірусом лабораторно підтвердили у трьох викладачів та 16 студентів.

Додамо, що в Києво-Печерській лаврі в результаті захворювання коронавірусом вмер чернець Никодим. До Лаври чернець Никодим нещодавно перейшов з Почаївської лаври.

Словаччина послаблює карантинні заходи У Миколаївській області підтвердили першу смерть від COVID-19
Новини України Івано-Франківська областьКоронавірус
News
On Top