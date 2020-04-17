В Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса: настоятель не контактирует с медиками

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Настоятель Почаевской лавры отказывается от сотрудничества с медиками

В Почаевской лавре в Тернопольской области могла произойти масштабная вспышка коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание областного оперативного штаба.

Как заявила главный санитарный врач области Оксана Чайчук, вспышка коронавируса в Шумском районе может быть тесно связана с Почаевской лаврой. Коронавирус подтвердили у сотрудников бухгалтерии Шумской больницы, а также у главного врача и медицинского персонала.

"У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой, поскольку священник, участвующий в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Вчера был 21 положительный результат, а в целом в Шумске 26 положительных", - рассказала она.

Главный санитарный врач отметила, что священнослужитель может также быть связан со вспышкой в Дубенском районе. При этом настоятель Почаевской лавры отказывается сотрудничать с медработниками.

"Пытались выйти на связь с настоятелем Почаевской лавры, он на связь не выходит. Вышел его помощник, пообещал сегодня к часу дня предоставить список участников хора. Этого не произошло. Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает", - заявила санврач.

Чайчук добавила, что медикам все же удалось обследовать двух священников, которые участвуют в хоре Почаевской лавры и имеют приходы в Шумском и еще двух районах. Однако список лиц, с которыми они могли контактировать, очень большой.

"Если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно большая вспышка. Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина. Работаем с полицией", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что в общежитии Духовной академии УПЦ МП произошла вспышка коронавируса. Инфицирования коронавирусом подтвердили у трех преподавателей и 16 студентов.