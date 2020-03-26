У Івано-Франківській області коронавірус виявили у священника

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік брав участь у священній ході

У Івано-Франківській області виявили зараження коронавірусом у місцевого священника. Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар області Руслан Савчук, передає РБК-Україна.

За словами головного санлікаря, коронавірус підтвердили у священника з Надвірнянського району. Наразі чоловік перебуває у стані середньої тяжкості, але він покращується.

"Богослужінь останнім часом він не проводив. Була лише невеличка хода. Контактне коло осіб визначене", - заявив Савчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у співробітника івано-франківської поліції. Правоохоронець разом з напарницею забезпечував госпіталізацію інших хворих коронавірусом. У напарниці зараження коронавірусом не виявили.

Як писало РБК-Україна, всього в Івано-Франківській області станом на 26 березня офіційно підтверджено 16 випадків коронавірусу. Загалом кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні складає 156. Від хвороби померли вже 5 людей, одному хворому вдалося вилікуватися.

Крім того, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що не виключає збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу. Він зазначив, що українська медична система не готова до лікування захворювання на COVID-19.