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В Ивано-Франковской области горел ресторан

Новости » Происшествия     14.11.2019 - 20:25
В Ивано-Франковской области горел ресторан
Фото: место пожара (dsns.gov.ua)

Пожар локализован на площади 225 квадратных метров

В селе Паляница Яремченського района (Ивано-Франковская область) произошел пожар в ресторане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной чрезвычайной службы (ГСЧС) Украины.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило 14 ноября в 17:35. Спасателям сообщили, что в отдельно стоящем двухэтажном здании ресторана "Фомич" возник пожар мансарды на площади около 220 м кв.

В 19:25 пожар локализован на площади 225 кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается. На месте работают 24 человека и 7 единиц техники.

Фото: место пожара (dsns.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в ровно днем 14 ноября произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина, спасатели эвакуировали 17 жильцов.

В ночь на 14 ноября, на улице Амвросия Бучмы в столице трое неизвестных сожгли один из сетевых магазинов. Около 2:50 ночи неизвестные облили дверь и окна магазина горючей смесью и подожгли. О пострадавших не сообщается.

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