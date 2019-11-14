ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківській області горів ресторан

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 20:25
В Івано-Франківській області горів ресторан
Фото: місце пожежі (dsns.gov.ua)

Пожежу локалізовано на площі 225 метрів квадратних

У селі Паляниця Яремченського району (Івано-Франківська область) сталася пожежа в ресторані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної надзвичайної служби (ДСНС) України.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло 14 листопада о 17:35. Рятувальникам повідомили, що в окремо розташованій двоповерховій будівлі ресторану "Фомич" виникла пожежа мансарди на площі близько 220 м кв.

О 19:25 пожежу локалізовано на площі 225 м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає. Ліквідація пожежі продовжується. На місці працюють 24 людей та 7 одиниць техніки.

Фото: місце пожежі (dsns.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в рівному вдень 14 листопада сталася пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, рятувальники евакуювали 17 мешканців.

У ніч на 14 листопада, на вулиці Амвросія Бучми у столиці троє невідомих спалили один з мережевих магазинів. Близько 2:50 ночі невідомі облили двері і вікна магазину горючою сумішшю і підпалили. Про постраждалих не повідомляється.

У Рівному через пожежу евакуювали жителів багатоповерхівки ДБР почало розслідування через пожежу на військовому складі у Вінницькій області
Новини України Івано-Франківськпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся