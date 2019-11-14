В Івано-Франківській області горів ресторан

Фото: місце пожежі (dsns.gov.ua)

Пожежу локалізовано на площі 225 метрів квадратних

У селі Паляниця Яремченського району (Івано-Франківська область) сталася пожежа в ресторані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної надзвичайної служби (ДСНС) України.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло 14 листопада о 17:35. Рятувальникам повідомили, що в окремо розташованій двоповерховій будівлі ресторану "Фомич" виникла пожежа мансарди на площі близько 220 м кв.

О 19:25 пожежу локалізовано на площі 225 м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає. Ліквідація пожежі продовжується. На місці працюють 24 людей та 7 одиниць техніки.

Фото: місце пожежі (dsns.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в рівному вдень 14 листопада сталася пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, рятувальники евакуювали 17 мешканців.

У ніч на 14 листопада, на вулиці Амвросія Бучми у столиці троє невідомих спалили один з мережевих магазинів. Близько 2:50 ночі невідомі облили двері і вікна магазину горючою сумішшю і підпалили. Про постраждалих не повідомляється.