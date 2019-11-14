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В Киеве трое неизвестных сожгли магазин

Новости » Происшествия     14.11.2019 - 09:26
В Киеве трое неизвестных сожгли магазин
Фото с места происшествия (kiev.informator.ua)

Злоумышленники скрылись с места происшествия

В ночь на 14 ноября, на улице Амвросия Бучмы в столице трое неизвестных сожгли один из сетевых магазинов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что около 2:50 ночи неизвестные облили двери и окна магазина горючей смесью и подожгли. Огонь быстро охватил фасад заведения, также был риск возгорания квартир сверху. На место вскоре выехала полиция и спасатели.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, полиция приступила к их поиску. Пожарным удалось ликвидировать огонь. Сгорела вывеска и витрина магазина, также закоптило балконы нескольких квартир на втором этаже. На место прибыла следственно-оперативная группа, детали происшествия устанавливаются.

По данным издания, позже в разных районах столицы группа мужчин устроила пожары в магазинах этой же сети.

Фото с места происшествия (kiev.informator.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве неизвестные обстреляли витрины магазина обуви Carlo Pazolini, а также перед входом в магазин написали краской "Москали". Магазин является российским бредном обуви.

Напомним, ранее в столице на улице Боровой произошла стрельба, в результате которой было госпитализировано человека. Между двумя мужчинами возникла словесная перепалка.

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