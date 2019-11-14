В Ровно из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки

Фото: пожар в многоэтажке в Ровно (Думская)

Пожарные спасли 5 жильцов дома

В Ровно днем 14 ноября произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина, спасатели эвакуировали 17 жильцов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, около 13:13 спасатели получили информацию о пожаре в многоэтажке на улице Гагарина. Прибыв на место происшествия пожарные эвакуировали 17 жильцов дома. Также были спасены 5 человек, которые оказались заблокированными на верхних этажах.

"В 13:50 пожар удалось локализовать, а в 14:12 полностью ликвидировать. Погибших и травмированных нет. Всего спасены 5 человек, еще 17 жителей были эвакуированы. Огнем уничтожена комната в однокомнатной квартире", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно произошел пожар в одном из ресторанов по улице Соборной. Огнем была повреждена территория, площадью почти 100 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что 17 октября в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке по улице Тычины. Возгорание возникло на балконе одной из квартир десятого этажа. Позже огонь распространился на балконы 11-13 этажей. Тогда из здания по лестничной клетке были эвакуированы 17 взрослых человек и 4 детей.