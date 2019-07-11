В Івано-Франківській області в ДТП загинули двоє дітей

Фото: місце ДТП (facebook.com)

Внаслідок ДТП у Івано-Франківській області також постраждали ще двоє людей

В Івано-Франківській області зіткнулись два автомобіля, в результаті дорожно-транспортної пригоди загинули двоє дітей, ще двоє людей травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Аварія сталась вчора близько 21:00 годин вечора у селі Княжолука. На автодорозі Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига" зіткнулися Ford Focus та Kia Sportage.

"Як попередньо встановили правоохоронці, внаслідок лобового зіткнення пасажири Ford Focus - жінка, 1986 року народження та двоє дітей 2014 та 2016 років народження були госпіталізовані в реанімаційне відділення Долинської ЦРЛ. Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка знаходиться у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце ДТП (facebook.com)

Також водія автомобіля Kia Sportage було госпіталізовано, а пізніше затримано в порядку ст. 208 КПК України. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, декілька днів тому на автотрасі Київ-Чоп зіткнулись легковий автомобіль та військовий автомобіль, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців.

Також РБК-Україна писало, що на автодорозі Київ-Ковель сталась дорожно-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох автомобілей та одного мікроавтобуса. ДТП сталась за участю автівок Volkswagen Golf, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Lexus GX 470 та автобусу "Рута".