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В Івано-Франківській області в ДТП загинули двоє дітей

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 09:24
В Івано-Франківській області в ДТП загинули двоє дітей
Фото: місце ДТП (facebook.com)

Внаслідок ДТП у Івано-Франківській області також постраждали ще двоє людей

В Івано-Франківській області зіткнулись два автомобіля, в результаті дорожно-транспортної пригоди загинули двоє дітей, ще двоє людей травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Аварія сталась вчора близько 21:00 годин вечора у селі Княжолука. На автодорозі Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига" зіткнулися Ford Focus та Kia Sportage. 

"Як попередньо встановили правоохоронці, внаслідок лобового зіткнення пасажири Ford Focus - жінка, 1986 року народження та двоє дітей 2014 та 2016 років народження були госпіталізовані в реанімаційне відділення Долинської ЦРЛ. Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка знаходиться у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківській області в ДТП загинули двоє дітейФото: місце ДТП (facebook.com)

Також водія автомобіля Kia Sportage було госпіталізовано, а пізніше затримано в порядку ст. 208 КПК України. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, декілька днів тому на автотрасі Київ-Чоп зіткнулись легковий автомобіль та військовий автомобіль, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців

Також РБК-Україна писало, що на автодорозі Київ-Ковель сталась дорожно-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох автомобілей та одного мікроавтобуса. ДТП сталась за участю автівок Volkswagen Golf, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Lexus GX 470 та автобусу "Рута".

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Новини України ДТПаварияІвано-Франківськ
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