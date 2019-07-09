В Киевской области в ДТП погибли двое военных

Фото: место ДТП (kv.npu.gov.ua)

Водитель автомобиля "Тойота" не выбрал безопасной скорости и столкнулся с военным автомобилем

На автотрассе Киев-Чоп столкнулись легковой автомобиль и военный автомобиль, в результате чего погибли двое военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Как отмечается, авария произошла сегодня в 3 часа утра. Водитель автомобиля "Тойота" не выбрал безопасной скорости и столкнулся с военным автомобилем "Газ-32223", который двигался в попутном направлении.

"На месте дорожной аварии работали спасатели, сотрудники Следственного управления полиции Киевской области, следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции, медики. 36-летнего водителя автомобиля "Тойота" полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Фото: место ДТП (kv.npu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, неделю назад на автодороге Киев-Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей и одного микроавтобуса. ДТП произошло с участием автомобилей Volkswagen Golf, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Lexus GX 470 и автобуса "Рута".

РБК-Украина писало, что в июне на трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль. В результате аварии травмировался водитель КАМАЗа, его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.