В Ивано-Франковской области от COVID-19 выздоровели 41 медработник

В Ивано-Франковской области с начала эпидемии коронавируса 41 медицинский работник выздоровел от COVID-19. Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

При этом он отметил, что среди 41 медработника, 11 - врачей.

Федорив сообщил, что в Кольском районе медики, выздоровели, уже приступили к работе.

По его словам, в области COVID-19 лабораторно подтверждено у 176 медработников, из них 62 - врачи, средний медперсонал - 76 человек.

"За последние сутки есть 6 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди медработников", - добавил глава ОГА.

Напомним, в Украине более 20% от общего количества больных коронавирусом являются врачами.

Ранее сообщалось, что в Украине коронавирусом заболели 1976 медработников, а также 672 ребенка. За прошедшие сутки заражение подтвердили у 133 медиков и 33 детей.

По состоянию на утро 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19, заболели еще 456 человек. Всего в стране заболели 9866 человек. Количество летальных случаев в Украине увеличилось до 250. За прошедшие сутки умерли 11 пациентов с COVID-19.