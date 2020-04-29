В Украине COVID-19 заболели около 2 тысяч медиков и более 600 детей

Фото: Максим Степанов (УНИАН)

За прошедшие сутки заболели 133 медика и 33 ребенка

В Украине коронавирусом COVID-19 с начала эпидемии заразились 1976 медицинских работника, а также 672 ребенка. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, за прошедшие сутки в Украине подтвердили заражение коронавирусом у 33 детей и 133 медработников.

"За прошедшие сутки заболели 33 ребенка и 133 медицинских работника. Всего заболели… 672 ребенка, а также 1976 медработника", - сообщил Степанов.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19, заболели еще 456 человек. Всего в стране заболели 9866 человек.

Также сообщалось, что количество летальных случаев в Украине увеличилось до 250. За прошедшие сутки умерли 11 пациентов с COVID-19.

Ранее в Минздраве обнародовали статистику смертности от коронавируса. Так, подавляющее большинство умерших в Украине имели сопутствующие болезни. При этом большинство летальных случаев произошли у людей старше 65 лет.

Кроме этого РБК-Украина писало, что на следующей неделе Кабинет министров даст роз'разъяснение о том, как будут действовать первые этапы выхода с карантина. При этом премьер'ер-министр Денис Шмигаль отметил, что Украина движется к пику заболеваемости.