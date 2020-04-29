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Более 20% заболевших коронавирусом в Украине являются врачами, - Минздрав

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 10:58
Более 20% заболевших коронавирусом в Украине являются врачами, - Минздрав
 Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ВОЗ считает тревожным уровень заболеваемости среди врачей в 10%

В Украине более 20% от общего количества заболевших коронавирусом являются врачами. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, процент больных коронавирусом врачей является тревожным.

"Мы слышали сегодня утром ужасные цифры по количеству больных врачей. Уже более 20% от общего количества больных - врачи. Это очень тревожная ситуация. ВОЗ считает тревожным уровень в 10%, а у нас в Украине уже более 20%. Это не восстанавливаемый ресурс государства. Врачи - это те, кто спасает нас от пандемии. Поэтому наша обязанность позаботиться о том, чтобы они были обеспечены качественными средствами защиты", - заявила Шаталова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине коронавирусом заболели 1976 медработников, а также 672 ребенка. За прошедшие сутки заражение подтвердили у 133 медиков и 33 детей.

Отметим, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19, заболели еще 456 человек. Всего в стране заболели 9866 человек. Количество летальных случаев в Украине увеличилось до 250. За прошедшие сутки умерли 11 пациентов с COVID-19.

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