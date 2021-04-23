В Сумах пьяный водитель снес забор райотдела полиции

В Сумах пьяный водитель на автомобиле Renault снес забор районного отдела полиции. Пострадавших в результате инцидента не было.

Об этом в Facebook сообщила патрульная полиция Сум.

Сообщается, что инцидент произошел вчера рано утром. Выяснилось, что 29-летний водитель не справился с управлением и снес забор Сумского районного управления полиции. По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что у него просто отказали тормоза.

Но у него были признаки алкогольного опьянения, он согласился пройти освидетельствование в больнице.

"Там результат осмотра оказался положительным - 2,00 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении.

На водителя составили административные протоколы за вождение в пьяном виде, ДТП и эвакуировали его машину.