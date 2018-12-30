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В Ивано-Франковской обл. 4 человека отравилась неизвестным веществом

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 17:02
В Ивано-Франковской обл. 4 человека отравилась неизвестным веществом
Иллюстративное фото (УНИАН)

Один человек умер

В селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области 4 человека отравились неизвестным веществом, один человек умер. Об этом заявили в Управлении по вопросам гражданской защиты населения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание 0342.ua.

Как сообщается, сообщение об отравлении поступило утром 29 декабря.

На место вызова прибыли медики, полицейские, спасатели и аварийная бригада газовой службы. Там с признаками отравления они обнаружили 47-летнюю женщину, ее 10-летнюю дочь и 54-летнего сожителя.

"Без признаков жизни было найдено тело 49-летнего жителя села Лозановка Приморского района Запорожской области", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ее госпитализировали с признаками отравления легкой степени. У ее 10-летней дочери - отравление средней степени, у 54-летнего мужчины - отравление средней степени тяжести и алкогольное опьянение.

Причина отравления устанавливается.

Напомним, в Бориславе (Львовская область) полиция устанавливает обстоятельства отравления 5 детей, которые отдыхали в одном из гостиничных комплексов в поселке Сходница. 

Ранее, в больницы Запорожья для проведения обследования доставили двоих детей (2009 и 2002 годов рождения), которые жаловались на затруднение дыхания и першение в горле. У медиков было подозрение об отравлении детей продуктами горения. По факту отравления детей в пассажирском поезде Одесса-Запорожье полиция открыла уголовное производство.

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